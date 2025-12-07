Napoli Juve la sfida tra Conte e Spalletti avrà una chiave tattica comune | il dato certifica che entrambe le squadre comandano questa classifica Di cosa si tratta

Napoli Juve, il big match si decide sulla costruzione bassa. Azzurri e bianconeri sono i leader in Serie A per interruzioni alte subite. Il big match di stasera tra Napoli e Juventus al Maradona sarà un vero e proprio scontro tra due maestri della costruzione del gioco e della gestione della pressione avversaria. Un dato statistico evidenzia l’eccezionale solidità di entrambe le squadre in fase di ripartenza. Napoli ( 105 ) e Juventus ( 99 ) sono infatti le due squadre che hanno concesso il minor numero di interruzioni alte alle formazioni avversarie in questa Serie A. Le interruzioni alte vengono misurate come numero di sequenze, con tre o meno passaggi, terminate entro i 40 metri dalla propria porta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Napoli Juve, la sfida tra Conte e Spalletti avrà una chiave tattica comune: il dato certifica che entrambe le squadre comandano questa classifica. Di cosa si tratta

