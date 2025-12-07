Napoli Juve la sfida si basa anche sulle statistiche | ecco le differenze tra la squadra di Conte e quella di Spalletti Il dato incoraggia i bianconeri

Napoli Juve, i bianconeri dominano per tiri da fuori area (81). Il Napoli ne incassa 63: un dato che incoraggia Spalletti in vista del Maradona. La sfida di stasera tra Napoli e Juventus al Maradona vedrà contrapporsi due tendenze statistiche che potrebbero influenzare l’esito della gara, fornendo un chiaro vantaggio tattico alla squadra di Luciano Spalletti. La Juventus è la squadra che ha effettuato il maggior numero di tiri da fuori area in questa Serie A, con ben 81 conclusioni dalla distanza. Questo dato dimostra la volontà bianconera di cercare spesso la via del gol anche da lontano, sfruttando la potenza e la precisione dei suoi centrocampisti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Napoli Juve, la sfida si basa anche sulle statistiche: ecco le differenze tra la squadra di Conte e quella di Spalletti. Il dato incoraggia i bianconeri

