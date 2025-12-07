Napoli-Juve la notte dei cuori invertiti | Spalletti torna da nemico Conte difende il regno

Destini Invertiti. Mai una partita Napoli-Juventus è stata così carica di significati extra-campo. Stasera il ‘Maradona’ assiste allo scambio di ruoli definitivo: Antonio Conte, simbolo storico della juventinità, difende il primato azzurro contro Luciano Spalletti, l’eroe immortale dello Scudetto 2023 che oggi siede sulla panchina “nemica”. È la prima volta che i due tecnici si sfidano in carriera. Luciano Spalletti Antonio Conte Napoli Juventus confronto allenatori Spalletti torna a casa: “Sarà un’emozione tremenda”. L’uomo di Certaldo sa bene cosa lo aspetta. Ha quel tatuaggio del Terzo Scudetto sul braccio, ma stasera avrà lo stemma della Juventus sulla giacca. 🔗 Leggi su Napolissimo.it © Napolissimo.it - Napoli-Juve, la notte dei “cuori invertiti”: Spalletti torna da nemico, Conte difende il regno

