Napoli Juve il grande ritorno di Spalletti al Maradona è andato così! Questa l’accoglienza al tecnico bianconero nello stadio della sua ex squadra
L’amore eterno promesso nel giorno del trionfo si è infranto contro la legge più spietata del calcio: la rivalità. Il ritorno di Luciano Spalletti allo stadio Diego Armando Maradona non è stato . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
? #Spalletti subissato dai fischi al Maradona prima di Napoli-Juve: lui reagisce così Vai su X
Attimi di tensione al Maradona prima di Napoli-Juventus? Secondo Federica Zille, intervenuta a bordocampo su DAZN nel riscaldamento del match, il pullman bianconero sarebbe stato colpito con delle pietre al suo arrivo in quel di Fuorigrotta A parlare d - facebook.com Vai su Facebook
Napoli-Juventus 1-1: cronaca diretta live e risultato in tempo reale - Juventus di Domenica 7 dicembre 2025: formazioni ufficiali e cronaca con tabellino. Come scrive calciomagazine.net
Live Napoli-Juventus 1-1, il pareggio di Yildiz al Maradona - Lo Stadio Maradona è pronto per ospitare lo scontro più atteso della 14esima giornata: da una parte il Napoli di Conte, reduce in campionato dalla vittoria contro la Roma e da ... Segnala ilmattino.it
Juve, grande ritorno di Spalletti al Maradona, “Spalletti SpaccaNapoli” - Juve, Inter Show, Atalanta ko NAPOLI–JUVENTUS: il grande ritorno di Spalletti al Maradona Il big match di oggi alle 20:45 domina ... Lo riporta tuttojuve.com