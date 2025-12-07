Napoli Juve il grande ritorno di Spalletti al Maradona è andato così! Questa l’accoglienza al tecnico bianconero nello stadio della sua ex squadra

Calcionews24.com | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’amore eterno promesso nel giorno del trionfo si è infranto contro la legge più spietata del calcio: la rivalità. Il ritorno di Luciano Spalletti allo stadio Diego Armando Maradona non è stato . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Napoli Juve, il grande ritorno di Spalletti al Maradona è andato così! Questa l’accoglienza al tecnico bianconero nello stadio della sua ex squadra

napoli juve grande ritornoNapoli-Juventus 1-1: cronaca diretta live e risultato in tempo reale - Juventus di Domenica 7 dicembre 2025: formazioni ufficiali e cronaca con tabellino. Come scrive calciomagazine.net

napoli juve grande ritornoLive Napoli-Juventus 1-1, il pareggio di Yildiz al Maradona - Lo Stadio Maradona è pronto per ospitare lo scontro più atteso della 14esima giornata: da una parte il Napoli di Conte, reduce in campionato dalla vittoria contro la Roma e da ... Segnala ilmattino.it

napoli juve grande ritornoJuve, grande ritorno di Spalletti al Maradona, “Spalletti SpaccaNapoli” - Juve, Inter Show, Atalanta ko NAPOLI–JUVENTUS: il grande ritorno di Spalletti al Maradona Il big match di oggi alle 20:45 domina ... Lo riporta tuttojuve.com

