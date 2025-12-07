Napoli-Juve Conte punta su due ‘assi nella manica’ per stravolgere la partita

Il Napoli si trova ad affrontare la Juventus in un momento cruciale della stagione. La squadra azzurra dovrà fare di tutto per provare a portare a casa la vittoria e tenere il passo dell’Inter, ad oggi capolista del campionato dopo il successo di ieri contro il Como. Antonio Conte deve far fronte anche ad una serie di infortuni che hanno colpito la compagine azzurra, ultimo quello di Stan Lobotka costretto a fermarsi proprio negli scorsi giorni. Ed ecco che sono tante le ipotesi di formazione, ma ci sono alcune certezze sulle quali l’allenatore vuole assolutamente puntare. McTominay in azione (AnsaFoto) spazionapoli. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli-Juve, Conte punta su due ‘assi nella manica’ per stravolgere la partita

Approfondisci con queste news

Serie A, è già corsa a due tra Juve e Napoli ?!?

Prima sconfitta per Gasperini alla Roma, il Torino lancia Napoli e Juve al 1° posto in classifica

Roma, Napoli, Juve e Milan: il passo delle principali rivali dell’Inter

Napoli Juve, parla l’ex presidente Ferlaino «Per me è una squadra straniera, vi spiego» - facebook.com Vai su Facebook

? #Spalletti, conferenza Napoli-Juve: La Grande Bellezza, cita #Elkann e pizzica #Conte, "Non lo conosco" Vai su X

Napoli-Juve, le scelte: Conte cambia sette uomini, Spalletti punta su David - Nel quadro tracciato da Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il Napoli si presenta alla sfida contro la Juventus con sette cambi rispetto alla formazione vista mercoledì in Coppa Italia. Scrive napolipiu.com

Pronostico Napoli-Juventus, per le quote tra Conte e Spalletti finirà così... - Il Napoli, dopo aver espugnato l’Olimpico, è tornato primo in classifica ma in settimana ha perso un altro dei suoi pezzi importanti (anche Lobotka si è aggiunto alla lista degli infortunati). Segnala tuttosport.com

Domani Napoli-Juve, La Repubblica (ed. Torino): "Spalletti punta su David per l’attacco" - Domani sera la Juventus sarà ospite della formazione di Antonio Conte al "Maradona" in una sfida. Come scrive tuttomercatoweb.com