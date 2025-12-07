Napoli-Juve anche sul mercato | offerto un esubero del Bayern Monaco

Un’occasione che a gennaio può tramutarsi in realtà: lascia il Bayern Monaco, alla finestra Napoli e Juventus Una manciata di settimane alla riapertura della sessione invernale di calciomercato e le big di Serie A già studiano i prossimi rinforzi: in primis Napoli e Juventus. (AnsaFoto) – Calciomercato.it Gli azzurri, nonostante un mercato generoso durante i mesi estivi, sono pronti ad accontentare le richieste di Antonio Conte nel mese di gennaio, per cercare di arrivare fino in fondo nella corsa Scudetto. A Torino, sponda bianconera, si pensa invece a ricostruire dopo l’arrivo di Spalletti in panchina. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Napoli-Juve, anche sul mercato: offerto un esubero del Bayern Monaco

Oggi è il giorno di #NapoliJuve, l'incontro che può dire molto sul futuro del #campionato. Spalletti ha parlato di emozioni, ma tra qualche ora sarà il momento di scendere in campo per la grande sfida.

#Spalletti, conferenza Napoli-Juve: La Grande Bellezza, cita #Elkann e pizzica #Conte, "Non lo conosco"

