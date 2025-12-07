Napoli Juve 2-1 LIVE | doppietta di Hojlund

di Andrea Bargione Napoli Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 14ª giornata di Serie A 202526. Forte di tre vittorie consecutive, la  Juve  si appresta ad affrontare un crocevia importante, il primo del suo mese di dicembre, contro il  Napoli  allo Stadio Maradona. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Napoli Juve 2-1: risultato e tabellino. 74? DOPPIO CAMBIO JUVE – Fuori Conceicao, dentro Miretti. Fuori Yildiz, dentro Openda. 71? CAMBIO JUVE – Fuori Cambiaso, dentro Kostic. 70? AMMONITO NAPOLI – Cartellino giallo ai danni di Beukema dopo un fallo su Thuram. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

