di Andrea Bargione Napoli Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 14ª giornata di Serie A 202526. Forte di tre vittorie consecutive, la Juve si appresta ad affrontare un crocevia importante, il primo del suo mese di dicembre, contro il Napoli allo Stadio Maradona. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Napoli Juve 2-1: risultato e tabellino. 87? CI PROVA LA JUVE! – I bianconeri ci provano fino alla fine per trovare il pareggio: palla in mezzo per David che colpisce ma palla alta. 85? CAMBIO NAPOLI – Fuori Lang, dentro Vergara. 83? ASSALTO JUVE – Assalto dei bianconeri alla porta di Milinkovic-Savic: manca l’ultimo passaggio ma la Juventus è caccia del pareggio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Napoli Juve 2-1 LIVE: bianconeri in avanti a caccia del pareggio!