Napoli-Juve 2-1 Hojlund trova il nuovo vantaggio ad un quarto d’ora dal termine LIVE
Il Napoli affronta la Juve per il big match di domenica sera al Maradona. I bianconeri allenati da Spalletti si presentano senza punti di riferimento davanti con l’attacco leggero composto da Yildiz e Conceicao, mentre vengono mandati in panchina gli acquisti estivi David e Openda. Conte risponde con il 3-4-3 delle ultime uscite con il solo Elmas al posto dell’infortunato Lobotka, e Olivera sulla sinistra che vince il posto da titolare al posto di Spinazzola. Tridente davanti sempre composto da Neres, Hojlund e Lang. Gli azzurri vogliono continuare il momento positivo con una vittoria di grande prestigio contro gli odiati rivali. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Serie A, è già corsa a due tra Juve e Napoli ?!?
Prima sconfitta per Gasperini alla Roma, il Torino lancia Napoli e Juve al 1° posto in classifica
Roma, Napoli, Juve e Milan: il passo delle principali rivali dell’Inter
? #Spalletti subissato dai fischi al Maradona prima di Napoli-Juve: lui reagisce così Vai su X
Attimi di tensione al Maradona prima di Napoli-Juventus? Secondo Federica Zille, intervenuta a bordocampo su DAZN nel riscaldamento del match, il pullman bianconero sarebbe stato colpito con delle pietre al suo arrivo in quel di Fuorigrotta A parlare d - facebook.com Vai su Facebook
Live Napoli-Juventus 1-1, il pareggio di Yildiz al Maradona - Lo Stadio Maradona è pronto per ospitare lo scontro più atteso della 14esima giornata: da una parte il Napoli di Conte, reduce in campionato dalla vittoria contro la Roma e da ... Scrive ilmattino.it
LIVE - Napoli-Juventus: 1-1, Yildiz pareggia - it: formazioni ufficiali e risultato aggiornato in tempo reale. Come scrive areanapoli.it
Napoli-Juventus 1-1: cronaca diretta live e risultato in tempo reale - Juventus di Domenica 7 dicembre 2025: formazioni ufficiali e cronaca con tabellino. calciomagazine.net scrive