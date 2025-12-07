Napoli-Juve 2-1 | Hojlund si sblocca e stende Spalletti Conte vola al primo posto

Il Napoli comanda. Il posticipo della 14ª giornata consacra la squadra di Conte: Napoli-Juventus finisce 2-1. L’eroe della serata è Rasmus Hojlund, autore di una doppietta (7? e 78?) che riscatta il periodo opaco. Inutile il pareggio momentaneo del talento turco Yildiz. Per Luciano Spalletti è la prima sconfitta sulla panchina bianconera proprio nello stadio che lo ha reso immortale. Azzurri primi da soli in attesa del Milan. Rasmus Hojlund esultanza doppietta Napoli Juventus gol Hojlund risponde sul campo: addio fantasmi. Doveva essere la notte del giudizio per il danese, pressato dall’ombra di Lukaku e dalle critiche dopo il rigore sbagliato in Champions. 🔗 Leggi su Napolissimo.it © Napolissimo.it - Napoli-Juve 2-1: Hojlund si sblocca e stende Spalletti. Conte vola al primo posto

