di Andrea Bargione Napoli Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 14ª giornata di Serie A 202526. Forte di tre vittorie consecutive, la Juve si appresta ad affrontare un crocevia importante, il primo del suo mese di dicembre, contro il Napoli allo Stadio Maradona. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Napoli Juve 1-1: risultato e tabellino. 68? CONTROPIEDE JUVE – Palla in profondità per Conceicao che scatta via e prova a mettere in difficoltà la difesa ospite: chiude Oliviera. 65? SI LOTTA IN CAMPO! – Si lotta in campo in questa fase, con i bianconeri che sembrano avere più fiducia e i partenopei che provano a spingere. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Napoli Juve 1-1 LIVE: pareggio dei bianconeri con Yildiz! Grande azione della Juventus!