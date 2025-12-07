Napoli Juve 1-1 LIVE | pareggio dei bianconeri con Yildiz! Grande azione della Juventus!

Juventusnews24.com | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

di Andrea Bargione Napoli Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 14ª giornata di Serie A 202526. Forte di tre vittorie consecutive, la  Juve  si appresta ad affrontare un crocevia importante, il primo del suo mese di dicembre, contro il  Napoli  allo Stadio Maradona. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Napoli Juve 1-1: risultato e tabellino. 68? CONTROPIEDE JUVE – Palla in profondità per Conceicao che scatta via e prova a mettere in difficoltà la difesa ospite: chiude Oliviera. 65? SI LOTTA IN CAMPO! – Si lotta in campo in questa fase, con i bianconeri che sembrano avere più fiducia e i partenopei che provano a spingere. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

napoli juve 1 1 live pareggio dei bianconeri con yildiz grande azione della juventus

© Juventusnews24.com - Napoli Juve 1-1 LIVE: pareggio dei bianconeri con Yildiz! Grande azione della Juventus!

Approfondisci con queste news

Serie A, è già corsa a due tra Juve e Napoli ?!?

Prima sconfitta per Gasperini alla Roma, il Torino lancia Napoli e Juve al 1° posto in classifica

Roma, Napoli, Juve e Milan: il passo delle principali rivali dell’Inter

napoli juve 1 1Live Napoli-Juventus 1-0, Hojlund sfiora il raddoppio azzurro - Lo Stadio Maradona è pronto per ospitare lo scontro più atteso della 14esima giornata: da una parte il Napoli di Conte, reduce in campionato dalla vittoria contro la Roma e da ... Lo riporta ilmattino.it

napoli juve 1 1LIVE - Napoli-Juventus: 1-0, Hojlund! Azzurri in vantaggio, assist di Neres - it: formazioni ufficiali e risultato aggiornato in tempo reale. Riporta areanapoli.it

napoli juve 1 1Serie A A fine primo tempo Napoli-Juve 1-0: gol di Hojlund. Lazio-Bologna 1-1 - Hojlund firma il gol: Napoli in vantaggio sulla Juve Il Napoli sembra aver ritrovato la forma di un tempo. Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Napoli Juve 1 1