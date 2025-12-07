Napoli Juve 1-0 LIVE | inizia la ripresa al Maradona!
di Andrea Bargione Napoli Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 14ª giornata di Serie A 202526. Forte di tre vittorie consecutive, la Juve si appresta ad affrontare un crocevia importante, il primo del suo mese di dicembre, contro il Napoli allo Stadio Maradona. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Napoli Juve 1-0: risultato e tabellino. 46? CAMBIO JUVE – Fuori Cabal, dentro David. Inizia la ripresa Fine primo tempo 45+1 PALO NAPOLI – Rischiano i bianconeri nel finale: dagli sviluppi di corner McTominay colpisce il palo esterno di testa. Rischiano ancora i bianconeri. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
