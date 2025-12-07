Napoli Juve 1-0 LIVE | grande giocata di Yildiz! Palla in corner
di Andrea Bargione Napoli Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 14ª giornata di Serie A 202526. Forte di tre vittorie consecutive, la Juve si appresta ad affrontare un crocevia importante, il primo del suo mese di dicembre, contro il Napoli allo Stadio Maradona. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Napoli Juve 1-0: risultato e tabellino. 35? JUVE PERICOLOSA! – Bella palla in area di rigore dei bianconeri per Kelly che spreca da due passi. L’arbitro fischia fuorigioco. 33? AMMONITO NAPOLI – Cartellino giallo ai danni di Buongiorno, fallo in ritardo su Conceicao. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
