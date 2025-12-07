Napoli Juve 1-0 LIVE | ancora Yildiz che prova a rendersi pericoloso! Attenta la difesa dei partenopei
di Andrea Bargione Napoli Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 14ª giornata di Serie A 202526. Forte di tre vittorie consecutive, la Juve si appresta ad affrontare un crocevia importante, il primo del suo mese di dicembre, contro il Napoli allo Stadio Maradona. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Napoli Juve 1-0: risultato e tabellino. 40? JUVE IN ATTACCO – La Juventus prova a rendersi pericolosa in questa fase con la palla per Yildiz sulla sinistra: il cross in area viene respinto. 38? CHE RITMI IN CAMPO! – Ritmi altissimi in campo in questa fase con entrambe le squadre che spingono e riconquistano la palla. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
