Napoli Juve 1-0 LIVE | ancora Yildiz che prova a rendersi pericoloso! Attenta la difesa dei partenopei

di Andrea Bargione Napoli Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 14ª giornata di Serie A 202526. Forte di tre vittorie consecutive, la Juve si appresta ad affrontare un crocevia importante, il primo del suo mese di dicembre, contro il Napoli allo Stadio Maradona. Napoli Juve 1-0: risultato e tabellino. 40? JUVE IN ATTACCO – La Juventus prova a rendersi pericolosa in questa fase con la palla per Yildiz sulla sinistra: il cross in area viene respinto. 38? CHE RITMI IN CAMPO! – Ritmi altissimi in campo in questa fase con entrambe le squadre che spingono e riconquistano la palla.

