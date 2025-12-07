Napoli-Juve 0-0 Conte si affida ai titolarissimi con Elmas e Olivera LIVE

Il Napoli affronta la Juve per il big match di domenica sera al Maradona. I bianconeri allenati da Spalletti si presentano senza punti di riferimento davanti con l’attacco leggero composto da Yildiz e Cabal, mentre vengono mandati in panchina gli acquisti estivi David e Openda. Conte risponde con il 3-4-3 delle ultime uscite con il solo Elmas al posto dell’infortunato Lobotka, e Olivera sulla sinistra che vince il posto da titolare al posto di Spinazzola. Tridente davanti sempre composto da Neres, Hojlund e Lang. Gli azzurri vogliono continuare il momento positivo con una vittoria di grande prestigio contro gli odiati rivali. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Napoli-Juve 0-0, Conte si affida ai titolarissimi con Elmas e Olivera (LIVE)

