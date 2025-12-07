Napoli Giaccherini a cuore aperto su Conte | Fece una cosa per me che non dimenticherò mai

Nel corso di un intervista rilasciata ai microfoni de Il Corriere dello Sport, Emanuele Giaccherini ha ricordato con grande affetto il rapporto nato con Antonio Conte, fatto non solo di scelte di campo ma anche e soprattutto di umanità: "Conte? Tra di noi si è creato subito un bel feeling, lui si è messo in gioco per me e poi è subentrato anche il rapporto umano, c'è stata empatia.

