Napoli Basket che rammarico | azzurri ko a Udine in un match deciso nelle battute finali
Il Napoli Basket spreca una buona occasione nella corsa alla final eight di Coppa Italia. Gli azzurri, orfani di Bolton, cadono a Udine in un match molto equilibrato, deciso solamente nelle battute finali. A prevalere è la squadra friulana per 78-71, trascinata dal duo Christon-Bendzius. Per la. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
