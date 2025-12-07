Napoli Altafini | Lotta Scudetto? C’è solo una rivale per gli azzurri
Napoli – Juventus è una sfida che può dire molto sulle sorti della lotta scudetto in Serie A, e a sottolinearlo è una voce autorevole del calcio italiano. Josè Altafini, doppio ex di azzurri e bianconeri, ha analizzato il big match di questa sera. Soffermandosi sulle possibili conseguenze di un trionfo per ambo le parti nella sfida del Maradona, l’ex attaccante ha poi rivelato qual è la vera rivale degli uomini di Antonio Conte. Verso Napoli – Juventus, Altafini avverte Conte: “Il Milan può fare la differenza”. Nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni Tuttosport, l’ex Altafini ha spiegato come una vittoria della Juventus possa riaprire completamente la corsa al titolo: “Se la Juventus vince stasera a Napoli può rientrare in corsa per lo scudetto. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
