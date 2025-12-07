Napoli a gennaio un acquisto a centrocampo | il capitano della Roma è il principale indiziato

Dailynews24.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Napoli di Aurelio De Laurentiis sembra pronto a programmare un innesto di altissimo livello per il centrocampo: Lorenzo Pellegrini. Il capitano della Roma, protagonista di stagioni importanti in giallorosso, sarebbe finito nel mirino di Antonio Conte, che lo considera il profilo ideale. Negli ultimi giorni, secondo indiscrezioni, sarebbero arrivati segnali favorevoli da parte dello . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Che tipo di mercato farà il Napoli a gennaio? Manna anticipa le possibili messe

Scippo al Napoli a gennaio: allarme per Conte

Napoli, a gennaio colpo grosso dal Manchester City: arriva lui come sostituto di Anguissa

napoli gennaio acquisto centrocampoNapoli, a gennaio un acquisto a centrocampo: il capitano della Roma è il principale indiziato - Il Napoli di Aurelio De Laurentiis sembra pronto a programmare un innesto di altissimo livello per il centrocampo: Lorenzo Pellegrini. dailynews24.it scrive

napoli gennaio acquisto centrocampoPrimo acquisto Napoli: l’annuncio in diretta del ds Manna - Il ds Manna non vede l'ora di accontentare Antonio Conte: la verità ... Scrive calciomercatonews.com

napoli gennaio acquisto centrocampoREPUBBLICA - Napoli, mercato di gennaio, per il centrocampo c'è un profilo in pole, le ultime - Il quotidiano La Repubblica identifica l'obiettivo in Kobbie Mainoo del Manchester United, il cui prestito ... Da napolimagazine.com

Cerca Video su questo argomento: Napoli Gennaio Acquisto Centrocampo