Napoli a gennaio un acquisto a centrocampo | il capitano della Roma è il principale indiziato
Il Napoli di Aurelio De Laurentiis sembra pronto a programmare un innesto di altissimo livello per il centrocampo: Lorenzo Pellegrini. Il capitano della Roma, protagonista di stagioni importanti in giallorosso, sarebbe finito nel mirino di Antonio Conte, che lo considera il profilo ideale. Negli ultimi giorni, secondo indiscrezioni, sarebbero arrivati segnali favorevoli da parte dello . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it
Altre letture consigliate
Che tipo di mercato farà il Napoli a gennaio? Manna anticipa le possibili messe
Scippo al Napoli a gennaio: allarme per Conte
Napoli, a gennaio colpo grosso dal Manchester City: arriva lui come sostituto di Anguissa
? Napoli-Juve tra campo e mercato, quanti obiettivi in comune: tutti i nomi e le occasioni per gennaio - facebook.com Vai su Facebook
Napoli, a gennaio un acquisto a centrocampo: il capitano della Roma è il principale indiziato - Il Napoli di Aurelio De Laurentiis sembra pronto a programmare un innesto di altissimo livello per il centrocampo: Lorenzo Pellegrini. dailynews24.it scrive
Primo acquisto Napoli: l’annuncio in diretta del ds Manna - Il ds Manna non vede l'ora di accontentare Antonio Conte: la verità ... Scrive calciomercatonews.com
REPUBBLICA - Napoli, mercato di gennaio, per il centrocampo c'è un profilo in pole, le ultime - Il quotidiano La Repubblica identifica l'obiettivo in Kobbie Mainoo del Manchester United, il cui prestito ... Da napolimagazine.com