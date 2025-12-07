My hero academia vigilantes stagione 2 | data d uscita e dettagli

restyling e aggiornamenti di “my hero academia” in vista della season 3. Le produzioni di anime continuano a evolversi, con aggiornamenti importanti relativi a l’ultimo episodio di “My Hero Academia” e alle nuove riprese di “My Hero Academia: Vigilantes”. La serie, che ha concluso la sua fase finale il 13 dicembre 2025, si prepara a tornare con una nuova stagione a partire dal 5 gennaio 2026, portando avanti le vicende del suo universo narrativo con grande anticipazione. la conclusione di “my hero academia”. Il capitolo conclusivo dell’anime, trasmesso a metà dicembre, ha segnato la fine di un ciclo per i fan della serie principale. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - My hero academia vigilantes stagione 2: data d uscita e dettagli

