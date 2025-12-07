Mutui green l' identikit di chi li chiede ad Arezzo | età media più bassa in Toscana Il quadro del mercato 2025
Con un dato di 38 anni e 9 mesi, la provincia di Arezzo è quella in Toscana con l'età media più bassa per quanto riguarda i richiedenti di "mutui green" nell'anno 2025. È quanto emerge dai dati regionali diffusi dall'Osservatorio MutuiOnline, che ha messo a confronto questa soluzione di. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Argomenti simili trattati di recente
Mutui green: tassi più bassi per case ad alta efficienza
Moneta, trappola green sui mutui. La Grande scommessa Wall Street
I viterbesi puntano sui mutui green: non c'è paragone con quelli "tradizionali"
Analizzando i dati dell’Osservatorio di MutuiOnline.it relativi al 2025, la provincia di Matera è quella dove l’età media dei richiedenti di mutui green è più bassa di tutta la Basilicata. Per quanto riguarda l’importo richiesto quest’anno per mutui green, Potenza si - facebook.com Vai su Facebook
Nella provincia romagnola, il Loan-to-Value (rapporto tra importo richiesto e valore dell’immobile) dei mutui green scende al 64,5% #ProvinciadiRimini #Attualita Vai su X
Mutui 2025/ Boom di domande: il nuovo identikit delle richieste - I mutui 2025 stanno crescendo, non solo le domande per poter comprare le case, ... Lo riporta ilsussidiario.net
Mutui Green 2025: come ottenere tassi agevolati se compri (o ristrutturi) la casa in classe energetica A - Nel 2025, chi sceglie di vivere in una casa sostenibile non lo fa solo per ridurre le emissioni o i consumi, ma anche per risparmiare davvero. Da greenme.it
I migliori mutui green di settembre 2025 - Scegliere un mutuo green significa accedere a un finanziamento con condizioni agevolate, pensato appositamente per chi decide di acquistare un immobile ad alta efficienza energetica. Segnala mutuionline.it