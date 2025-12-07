Mutui green l' identikit di chi li chiede ad Arezzo | età media più bassa in Toscana Il quadro del mercato 2025

Arezzonotizie.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con un dato di 38 anni e 9 mesi, la provincia di Arezzo è quella in Toscana con l'età media più bassa per quanto riguarda i richiedenti di "mutui green" nell'anno 2025. È quanto emerge dai dati regionali diffusi dall'Osservatorio MutuiOnline, che ha messo a confronto questa soluzione di. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

