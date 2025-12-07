Musk spara a zero sull’Ue | Praticamente è il Quarto Reich
Il responsabile della strategia di X, Nikita Bier, ha annunciato la rimozione dello spazio pubblicitario utilizzato dalla Commissione, accusata di aver "sfruttato un exploit" - una falla tecnica - per pubblicare un link camuffato da video e "gonfiarne artificialmente la portata". Immediata la risposta dell'Unione europea, che ha negato la possibilità. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
