Il responsabile della strategia di X, Nikita Bier, ha annunciato la rimozione dello spazio pubblicitario utilizzato dalla Commissione, accusata di aver "sfruttato un exploit" - una falla tecnica - per pubblicare un link camuffato da video e "gonfiarne artificialmente la portata". Immediata la risposta dell'Unione europea, che ha negato la possibilità. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Musk spara a zero sull’Ue: “Praticamente è il Quarto Reich”