Musk riposta su X | Ue come quarto Reich

18.47 "L'Ue è il quarto Reich".Elon Musk torna ad attaccare l'Unione Europea ripubblicando un post che raffigura una svastica che spunta sotto la bandiera europea.Il commento giunge dopo che la Commissione Ue ha imposto al social una multa di 120 mln di euro per violazione delle norme sulla trasparenza. In giornata X aveva anche annunciato la cancellazione dell'account pubblicitario della Commissione Ue accusandola di aver diffuso contenuti in modo scorretto.Replica di Bruxelles:"La commissione utilizza le piattaforme in buona fede". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it