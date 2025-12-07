Musk non si ferma e attacca ancora l’Europa | Praticamente il quarto Reich
Il dibattito sull’Unione Europea torna sotto i riflettori dopo l’ultima provocazione di Elon Musk, fondatore di X e noto imprenditore statunitense. Dopo aver auspicato in passato la dissoluzione dell’UE, Musk ha recentemente condiviso nuovamente sul suo profilo X un’immagine particolarmente controversa: la bandiera europea si solleva mostrando una svastica nazista, accompagnata dal commento del profilo originale “Alice Smith” con la frase “Il quarto Reich”. Musk ha aggiunto semplicemente la parola “praticamente”, scatenando immediatamente una valanga di commenti e polemiche sui social. Leggi anche: “Proteggeremo le nostre democrazie”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
