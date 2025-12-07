Musk attacca l' Ue | Va abolita Crosetto | Trump dice l' Europa non gli serve
Dopo Donald Trump, un altro attacco all'Unione Europa arriva da Elon Musk. Dopo la nuova strategia di sicurezza nazionale Usa diffusa dalla Casa Bianca, il magnate sudafricano ha lanciato una "bomba" sul social network X: "L'Ue dovrebbe essere abolita e la sovranità restituita ai singoli Paesi, in modo che i governi possano rappresentare meglio i propri cittadini". Bruxelles ha cercato prima di abbassare i toni: "Gli Stati Uniti sono ancora il nostro più grande alleato", ha sottolineato l'Alto rappresentante per la politica estera Kaja Kallas. "Penso che non siamo sempre stati d'accordo su diversi argomenti ma credo che il principio generale sia ancora valido. 🔗 Leggi su Iltempo.it
