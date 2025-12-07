Musk | Abolire l’Ue E c’è chi resuscita l’alleanza con Pechino
Mr «X» dopo la maxi multa di Bruxelles: «Restituire sovranità agli Stati». L’ex ministro Tria e Prodi rilanciano l’intesa con Xi. «L’Ue andrebbe abolita e la sovranità dovrebbe essere restituita ai singoli Paesi, così che i governi possano rappresentare meglio i loro popoli». All’indomani della sanzione da 120 milioni di euro, che la Commissione gli ha comminato per violazione del Digital services act, Elon Musk seppellisce l’Europa, scossa dalle 30 pagine della dottrina di Donald Trump, che ne profetizza la scomparsa entro un paio di decadi. 🔗 Leggi su Laverita.info
Scopri altri approfondimenti
Il padrone di Tesla, Elon Musk, vuole abolire l'Unione europea
L’Europa batte un colpo. Musk propone di abolire la Ue, Bruxelles a Trump: “Decidiamo noi”
Ue da abolire, la Polonia replica a Elon Musk: "Vattene su Marte"
"Bisogna abolire l'Ue". Elon Musk vuole fare tornare la sovranità agli Stati. Cosa ne pensate? Vai su X
Elon Musk oggi ha detto che “l’UE va abolita e la sovranità deve tornare ai singoli Paesi”. Parole gravissime, superficiali e pericolose. L’Europa non va smantellata: va rafforzata. Io sto dalla parte dei cittadini, del Parlamento Europeo e della democrazia perché - facebook.com Vai su Facebook
L’invasione dei robot umanoidi: ecco come Musk vuole abolire il lavoro - Con Optimus, Elon Musk punta a sostituire il lavoro umano e ridisegnare il futuro dell’umanità Durante i recenti tour in Arabia Saudita e Qatar, in ... Secondo panorama.it