Musica tradizione e solidarietà | la Pasquella Anconetana scalda il Natale 2025 Ecco il programma
ANCONA – È tempo di rispolverare fisarmoniche, chitarre e i vecchi stornelli in vernacolo. Anche per questo Natale 2025 torna puntuale la Pasquella Anconetana, l'iniziativa che mescola la goliardia della tradizione marchigiana con un profondo spirito di solidarietà.Il gruppo, nato dalla volontà. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Tre giorni di musica e tradizione celtica sul Lago d'Orta: torna il Claddagh Fest
Tre giorni di musica e tradizione celtica sul Lago d'Orta: torna il Claddagh Fest
Gusto, musica e tradizione: a Castelcivita torna la Sagra del Fungo Porcino
Anche oggi a #Villa un evento che celebra arte, musica, tradizione, talenti e magia di strada - facebook.com Vai su Facebook