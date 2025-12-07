Musica e solidarietà al Birrificio del Golfo con il ’Christmas Festival’

Musica e solidarietà al Birrificio del Golfo che ospita il suo ‘Christmas Festival’ che, dopo l’apertura di ieri sera con il live di Marco Rovelli e Luciano Torri, stasera proseguirà con l’esibizione di gruppi con repertorio folk dinamico e coinvolgente: i Jig Rig e gli Shady Groove. A concludere il fine settimana, domani sarà importante evento di beneficenza nella sede di Rebocco del Birrificio del Golfo, intitolato ‘Insieme per un Natale solidale’. Si tratta di una cena benefit per il reparto di Oncologia dell’ospedale Sant’Andrea dalle 20. Il menu fisso prevede antipasti, una scelta tra pizza Margherita, Salame piccante, Wurstel e patatine o Bianca al formaggio, un dolce natalizio, e include vino, birra, bibite e acqua. 🔗 Leggi su Lanazione.it

