Musica e arte nei reparti ospedalieri | la Rete dei licei musicali siciliani porta serenità ai pazienti con Musicalmente insieme… Note di vita

L’iniziativa denominata Musicalmente insieme. Note di vita coinvolge studentesse e studenti della Rete dei licei musicali della Sicilia in una serie di esibizioni che si terranno, fino al 22 dicembre, nei reparti di diversi ospedali dell’isola, inclusi quelli pediatrici. L'articolo Musica e arte nei reparti ospedalieri: la Rete dei licei musicali siciliani porta serenità ai pazienti con «Musicalmente insieme. Note di vita» . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Around Gaza, in Fortezza Nuova la giornata di solidarietà con il popolo palestinese: il programma tra musica, arte, talk e la testimonianza di Aya Ashour

Quei magici anni ‘90 a Bologna: musica, arte e partecipazione

Musica, arte e natura si incontrano a Bagnaia in un concerto senza tempo

Teatro contemporaneo, concerti, musica e arte. Gli appuntamenti fino a lunedì 8 dicembre a Parma e provincia - facebook.com Vai su Facebook

Musica nei reparti d'ospedale, patto Usl-Manzato: il primo concerto l'8 marzo - È quella stretta tra l'Usl della Marca e l'associazione musicale Manzato, che hanno avviato la collaborazione per portare la musica dentro l'ospedale. Secondo ilgazzettino.it

Scuola e musica in ospedale, studenti siciliani in corsia per portare sollievo e bellezza - Caro Navigatore, cara Navigatrice, non riesci a leggere Blog Sicilia perché hai negato i consensi relativi alla pubblicità. Come scrive blogsicilia.it

Sanità Veneto: musica nei reparti dell'Ulss 2, al via l'8 marzo - Un'alleanza tra cura e arte prenderà il via l'8 marzo prossimo, con un concerto che segna l'inizio della collaborazione tra l'Ulss 2 Marca trevigiana e l'associazione musicale "Francesco Manzato" di ... ansa.it scrive