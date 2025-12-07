Musica ’diffusa’ per le strade Al via tutti gli eventi di Natale

Con l’attivazione del trenino da Piazza Costituente, dove verrà posizionata anche la tradizionale cassettina rossa delle lettere di Babbo Natale, entra nel vivo la stagione natalizia. Un ricco programma darà vita alla quarta edizione di Mirandola Xmas, con un calendario di iniziative che proseguirà fino al 6 gennaio, animando il centro storico con appuntamenti, installazioni luminose, musica dal vivo e attività per famiglie. Ai commercianti consegnate palline natalizie bidimensionali, realizzate in cartone certificato e dedicate alla città di Mirandola. Per l’occasione il Servizio Promozione e Accoglienza Turistica ha definito un ricco cartellone di appuntamenti che per l’intero periodo natalizio animerà la vita locale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

