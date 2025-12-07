Musei civici che stangata | aumentano tutti i prezzi dei biglietti anche oltre il 30%

Palazzo Vecchio passerà dagli attuali 12.50 a 18 euro, la Torre d’Arnolfo da 12.50 euro a 20 euro, la Cappella Brancacci da 10 a 15 euro. Sono solo alcuni degli aumenti che scatteranno a febbraio per i non residenti a Firenze.Un “adeguamento” delle tariffe dei Musei Civici Fiorentini “necessario. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Musei civici, che stangata: aumentano tutti i prezzi dei biglietti, anche oltre il 30% - Restano le agevolazioni e le promozioni per i residenti a Firenze, compresa la Card del Fiorentino a 10 euro. Si legge su firenzetoday.it

Musei Civici fiorentini, rincari in arrivo da Febbraio - La Giunta ha inoltre deciso di non prorogare nel 2026 la sperimentazione del biglietto a 5 euro per Palazzo Vecchio legato ai progetti realizzati con Fondazione MUS. Segnala 055firenze.it

Musei civici a Firenze, dal 1° febbraio aumentano i biglietti: “Adeguamento per i rincari della gestione” - Resteranno invariate le agevolazioni e promozioni in essere per i fiorentini e i residenti della Città metropolitana e la Card del Fiorentino. Da msn.com