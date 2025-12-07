muoversi e non solo grazie al nuovo automezzo

Un gesto importante per Siena, per la Pubblica assistenza e per tutta la comunità, quello di ’ Eventi Sociali ’ che regala all’associazione di volontariato senese una nuova Dacia Sandero da utilizzare per i trasporti di chi ha più bisogno. La ciliegina in un 2025 che per la Pubblica Assistenza è stato più che positivo, come afferma la presidente Sara Giannini: "Un anno molto bello e positivo, incremento numerico ed economico per quanto riguarda i nostri bilanci. Abbiamo più di 300 volontari attivi e questo indica quanto sia radicato il senso di solidarietà. La Pubblica Assistenza però non è solo emergenza, ma il core buisness dell’associazione è basato anche sul trasporto di chi ha bisogno di cure, e sui bisogni della cittadinanza in generale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

