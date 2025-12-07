Muoversi e non solo Grazie al nuovo automezzo
Un gesto importante per Siena, per la Pubblica assistenza e per tutta la comunità, quello di ’ Eventi Sociali ’ che regala all’associazione di volontariato senese una nuova Dacia Sandero da utilizzare per i trasporti di chi ha più bisogno. La ciliegina in un 2025 che per la Pubblica Assistenza è stato più che positivo, come afferma la presidente Sara Giannini: "Un anno molto bello e positivo, incremento numerico ed economico per quanto riguarda i nostri bilanci. Abbiamo più di 300 volontari attivi e questo indica quanto sia radicato il senso di solidarietà. La Pubblica Assistenza però non è solo emergenza, ma il core buisness dell’associazione è basato anche sul trasporto di chi ha bisogno di cure, e sui bisogni della cittadinanza in generale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Scopri altri approfondimenti
Muoversi su un Nemico PRONO in D&D, vediamo come funziona grazie alle SAGE ADVICE! ? Vi è capitato di dover passare su un vostro Nemico? Fatecelo sapere nei commenti ~ Vi ricordiamo che trovate tutto il Compendio su D&D Beyond! ~ Da dove - facebook.com Vai su Facebook
“Muoversi e non solo”: la PA Siena inaugura un nuovo mezzo - Domani 6 dicembre alle 11 nella sede dell’associazione verrà Il progetto è stato possibile grazie al contributo ... Si legge su ilcittadinoonline.it
Misericordia, aumentano i servizi. In arrivo un nuovo automezzo - di Leonardo BartolettiLa Misericordia di Pontassieve aumenta i servizi sociali e sanitari per le famiglie del territorio grazie al progetto ’Muoversi & non solo’. Riporta lanazione.it
Automezzo donato ai Servizi sociali: sarà un aiuto prezioso - Nuovo automezzo per i Servizi sociali grazie a una donazione da parte di Pgm, società benefit per l’impatto positivo, e alla collaborazione di numerosi sponsor. Si legge su ilgiorno.it