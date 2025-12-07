Muore in bici davanti agli amici | Montopoli in lacrime per Marcello Lucchesi il parrucchiere di tutti

Il malore improvviso e la corsa dei soccorsi. Era la pedalata di ogni domenica, la consuetudine rassicurante che apriva la giornata come un rito. Ieri, poco dopo mezzogiorno, Marcello Lucchesi, 54 anni, parrucchiere amatissimo e volto storico di Montopoli, si è accasciato sulla strada di via Costalbagno, dopo un malore improvviso. Gli amici che erano con lui hanno tentato i primi soccorsi, poi l’arrivo immediato della Pubblica Assistenza, ma non c’è stato nulla da fare. L’infarto è stato fulminante, impossibile anche solo pensare ad un tentativo di recupero. Lo shock della comunità e l’arrivo della sindaca. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

