Muore in bici davanti agli amici | Montopoli in lacrime per Marcello Lucchesi il parrucchiere di tutti
Il malore improvviso e la corsa dei soccorsi. Era la pedalata di ogni domenica, la consuetudine rassicurante che apriva la giornata come un rito. Ieri, poco dopo mezzogiorno, Marcello Lucchesi, 54 anni, parrucchiere amatissimo e volto storico di Montopoli, si è accasciato sulla strada di via Costalbagno, dopo un malore improvviso. Gli amici che erano con lui hanno tentato i primi soccorsi, poi l’arrivo immediato della Pubblica Assistenza, ma non c’è stato nulla da fare. L’infarto è stato fulminante, impossibile anche solo pensare ad un tentativo di recupero. Lo shock della comunità e l’arrivo della sindaca. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Muore dopo l’incidente in bici, addio a Silvano Dondi
Scontro tra una bici e un'auto, Nicola Casucci muore a soli 18 anni: «Era un rider, stava lavorando»
Scontro bici-auto ad Andria, muore un rider di 18 anni
+++ Toscana - Muore a 55 anni in bicicletta +++ - facebook.com Vai su Facebook
Incidente sull'Aurelia: scontro auto-bici, 73enne muore in ospedale ift.tt/hfHgVcZ Vai su X
Anziano muore cadendo dalla bici a causa di una buca: a processo per omicidio colposo l’ex sindaco e dirigente comunale - L'incidente nel 2022 a Collegno: l'uomo morì dopo essere caduto a causa di una buca. Lo riporta ilfattoquotidiano.it