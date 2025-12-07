Muore dopo il parto cesareo Veronica se ne va a 32 anni La verità

Il dolore della famiglia, lo shock della comunità, le domande ancora senza risposta. La morte di Veronica Pignata, 32 anni, avvenuta all’ospedale di Cittiglio dopo un parto con taglio cesareo, ha lasciato un vuoto che pesa come un macigno. Nelle ore successive alla nascita del suo secondo figlio, quando tutto sembrava procedere senza complicazioni, la situazione è precipitata all’improvviso. Un malore improvviso, una corsa disperata dei medici, tentativi di rianimazione senza esito: un epilogo drammatico che ora richiede ricostruzioni puntuali, risposte certe, responsabilità chiare. La vicenda, raccontata dai familiari ai carabinieri, è entrata subito nel cuore emotivo della provincia di Varese, toccando una comunità che oggi cerca di capire come sia stato possibile perdere una giovane madre in circostanze tanto improvvise. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Muore dopo il parto cesareo, Veronica se ne va a 32 anni. La verità

