Muore dopo il parto all’ospedale di Cittiglio | Veronica Pignata stroncata a 32 anni da una crisi respiratorio

Cittiglio (Varese) – Una crisi respiratoria le è stata fatale, poche ore dopo il parto del suo secondo bimbo, portato a termine senza criticità. Una morte improvvisa e senza spiegazioni, che ha lasciato tutti sconcertati, e su cui ora si sta cercando di fare luce. La vita di Veronica Pignata, di Malgesso, in provincia di Varese, è stata stroncata a 32 anni, nella notte tra venerdì e sabato, all'ospedale di Cittiglio, dove era ricoverata nel reparto di Ostetricia e Ginecologia. Il cesareo senza criticità per madre e figlio. La donna verso le 20 di venerdì è entrata in sala parto per affrontare il cesareo, da cui non sarebbe emersa nessuna criticità, sia per la madre che per il bimbo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

