Muore a 32 anni dopo il parto in ospedale a Cittiglio la Procura di Varese apre un'inchiesta

Veronica Pignata, 32 anni, il 6 dicembre ha perso la vita all'ospedale di Cittiglio (Varese) a seguito del parto con taglio cesareo. Era alla seconda gravidanza. 🔗 Leggi su Fanpage.it

muore 32 anni dopoMuore a 32 anni dopo il parto in ospedale a Cittiglio, la Procura di Varese apre un’inchiesta - Veronica Pignata, 32 anni, il 6 dicembre ha perso la vita all'ospedale di Cittiglio (Varese) a seguito del parto con taglio cesareo ... Come scrive fanpage.it

Muore dopo il parto all’ospedale di Cittiglio: Veronica Pignata stroncata a 32 anni da una crisi respiratorio - La Procura di Varese dispone accertamenti sul decesso della giovane mamma di Malgesso: il cesareo non aveva presentato criticità. msn.com scrive

muore 32 anni dopoDonna di 32 anni muore poche ore dopo il parto all'ospedale di Cittiglio - Andata in arresto cardiaco, soccorsa tempestivamente non si è più ripresa. Riporta rainews.it

