Muore a 16 anni sulla minicar | tragico incidente a Formello
Roma, 7 dicembre 2025 – Una ragazza di 16 anni è morta ieri pomeriggio in un incidente stradale a Formello, Roma. Era al volante di una minicar che si è scontrata con un’auto, guidata da un 63enne, uscito dal mezzo sulle sue gambe. Cosa sia successo al km 6 della Formellese Sud ancora non è chiaro: sulla dinamica stanno lavorando i carabinieri di Formello che hanno sequestrato i due veicoli e ora aspettano i risultati dell’ autopsia sul corpo della vittima. Sarà compito dei militari valutare eventuali responsabilità, che è prematuro anche solo ipotizzare con i dati attualmente noti. Le microcar possono essere guidate dai 14 anni di età a patto che il conducente abbia la patente Am, il cosiddetto patentino, lo stesso che abilita alla guida di ciclomotori a 2 o 3 ruota. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
