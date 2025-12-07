Muore a 16 anni sulla minicar | tragico incidente a Formello

Roma, 7 dicembre 2025 – Una ragazza di 16 anni è morta ieri pomeriggio in un incidente stradale a Formello, Roma. Era al volante di una minicar che si è scontrata con un’auto, guidata da un 63enne, uscito dal mezzo sulle sue gambe. Cosa sia successo al km 6 della Formellese Sud ancora non è chiaro: sulla dinamica stanno lavorando i carabinieri di Formello che hanno sequestrato i due veicoli e ora aspettano i risultati dell’ autopsia sul corpo della vittima. Sarà compito dei militari valutare eventuali responsabilità, che è prematuro  anche solo ipotizzare con i dati attualmente noti.  Le microcar possono essere guidate dai 14 anni di età a patto che il conducente abbia la patente Am, il cosiddetto  patentino, lo stesso che abilita alla guida di ciclomotori a 2 o 3 ruota. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

muore a 16 anni sulla minicar tragico incidente a formello

