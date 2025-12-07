il potenziale di Mr. Freeze tra le icone di dc. Il nemico di Batman più criticato in termini di adattamento cinematografico sembra poter vivere una nuova stagione di popolarità, affiancando in fama il celebre Joker. Da decenni, Batman rappresenta il simbolo principale di DC, dominando fumetti, film di successo, serie animate e videogiochi. Nonostante il suo ruolo di protagonista consolidato, molte delle sue nemesi non hanno ricevuto lo stesso livello di attenzione nelle trasposizioni dal vivo. Mr. Freeze, in particolare, è passato alla storia per il suo trattamento poco convincente in Batman & Robin di Joel Schumacher, dove fu protagonista di un’interpretazione grottesca e poco approfondita. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Mr freeze il probabile prossimo cattivo di batman nei film