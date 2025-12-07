Mps-Mediobanca l’inchiesta vacilla La Consob | Nessun patto occulto

A volte un’inchiesta vacilla non per un colpo di scena nelle indagini, ma per una carta dimenticata in un cassetto. È ciò che sta accadendo alla scalata di Mps a Mediobanca: un documento della Consob datato 15 settembre 2025, riemerso nelle ultime ore, incrina l’intero impianto accusatorio. In quelle pagine, la commissione di vigilanza sul mercato finanziario scriveva che "non sussiste il patto occulto" tra Delfin, Caltagirone e Siena e che "non sussiste il concerto" con il Mef attraverso la controllata Mps. La Procura di Milano, che il 27 novembre ha disposto perquisizioni e sequestri nei confronti di Francesco Gaetano Caltagirone, Francesco Milleri e — come concorrente esterno — dell’ad di Mps Luigi Lovaglio, indaga proprio sull’ipotesi di un accordo nascosto al mercato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

