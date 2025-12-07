Mps-Mediobanca l’inchiesta vacilla La Consob | Nessun patto occulto
A volte un’inchiesta vacilla non per un colpo di scena nelle indagini, ma per una carta dimenticata in un cassetto. È ciò che sta accadendo alla scalata di Mps a Mediobanca: un documento della Consob datato 15 settembre 2025, riemerso nelle ultime ore, incrina l’intero impianto accusatorio. In quelle pagine, la commissione di vigilanza sul mercato finanziario scriveva che "non sussiste il patto occulto" tra Delfin, Caltagirone e Siena e che "non sussiste il concerto" con il Mef attraverso la controllata Mps. La Procura di Milano, che il 27 novembre ha disposto perquisizioni e sequestri nei confronti di Francesco Gaetano Caltagirone, Francesco Milleri e — come concorrente esterno — dell’ad di Mps Luigi Lovaglio, indaga proprio sull’ipotesi di un accordo nascosto al mercato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
News recenti che potrebbero piacerti
Inchiesta MPS-Mediobanca. La conversazione tra Francesco Caltagirone e Luigi Lovaglio. - facebook.com Vai su Facebook
Banche, l'inchiesta Mps-Mediobanca getta un'ombra sulla credibilità del sistema Italia e qualcuno da fuori potrebbe approfittarne: l'avvertimento del prof. Maurizio Dallocchio ( @Unibocconi) che sottolinea l'importanza che l'inchiesta delle Procura di Milano pro Vai su X
Mps-Mediobanca, l’inchiesta vacilla. La Consob: "Nessun patto occulto" - A volte un’inchiesta vacilla non per un colpo di scena nelle indagini, ma per una carta dimenticata in un cassetto. Secondo quotidiano.net
Mediobanca: anche Maione in Piazzetta Cuccia per saluto al nuovo cda - La prima riunione del nuovo cda di Mediobanca avviene alla presenza dei vertici al completo dell'azionista Mps. Scrive ilsole24ore.com
Mps, per Jefferies è comprare: «Potenziale sottovalutato» - In attesa del consiglio di amministrazione di Mediobanca chiamato a nominare i nuovi vertici dell'istituto milanese, la Banca d'affari Jefferies ha iniziato la copertura del titolo Mps con un ... Come scrive ilmessaggero.it
Scalata Mps a Mediobanca, bufera giudiziaria su Lovaglio, Milleri e Caltagirone. Ops a rischio? I possibili scenari - La Procura di Milano indaga Lovaglio, Caltagirone e Milleri per aggiotaggio e ostacolo alla vigilanza nella scalata Mps- Riporta msn.com
Mediobanca, inizia l’era Mps “Scriviamo un altro capitolo” - Oltre al presidente venuto da Jp Morgan al posto di Renato Pagliaro, e all’ex ad di Anima Sgr che sostituisce ... Da repubblica.it
Mps, gli utili superano le attese, ma l’ad Lovaglio tiene le carte coperte su Mediobanca - MILANO – L’utile netto di Mps surclassa le attese nel terzo trimestre, primo con Mediobanca nel perimetro, e sale del 17% a 474 milioni. Lo riporta repubblica.it