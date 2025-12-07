Moviola Inter Como la Gazzetta dello Sport da 5,5 a Di Bello Ecco dove ha sbagliato

Inter News 24 Moviola Inter Como, per la Gazzetta dello Sport l’arbitro Di Bello è da 5,5. Ecco dove ha sbagliato il direttore di gara nella sfida di ieri. La netta vittoria dell’Inter sul Como è stata accompagnata da una direzione di gara piuttosto controversa da parte dell’arbitro Di Bello, le cui decisioni, in particolare sul piano disciplinare, hanno sollevato perplessità. La Gazzetta dello Sport ha analizzato gli episodi chiave, bocciando l’operato del fischietto con un insufficiente 5,5, voto esteso anche agli assistenti Imperiale e Bianchini. Decisioni incomprensibili nel primo tempo. I primi dubbi sorgono già al 16° minuto, quando un contrasto aereo tra il difensore Ramon del Como e il capitano Lautaro Martínez ha lasciato entrambi a terra. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Moviola Inter Como, la Gazzetta dello Sport da 5,5 a Di Bello. Ecco dove ha sbagliato

