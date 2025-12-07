Moviola Inter Como la della Gazzetta | tutti gli episodi chiave della partita
di Dario Bartolucci Moviola Inter Como, l’analisi arbitrale completa tra contatti dubbi, cartellini discussi e un possibile rosso mancato: la ricostruzione dettagliata. La travolgente vittoria per 4-0 dei nerazzurri contro il Como non è stata priva di episodi arbitrali destinati a far discutere. La Gazzetta dello Sport, nella consueta moviola del giorno dopo, ha passato al setaccio tutte le decisioni più controverse prese dall’arbitro Marco Di Bello, direttore di gara della sfida di San Siro. Tra contatti non valutati correttamente, cartellini discutibili e un intervento potenzialmente da espulsione, non sono mancate le criticità. 🔗 Leggi su Internews24.com
