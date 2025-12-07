PISTOIA Una serata da ricordare, l’occasione per rivedere tutti insieme volti che, da decenni, sono colonne portanti dello sport amatoriale della nostra provincia. L’occasione propizia c’è stata nei giorni scorsi alla Casa del Popolo di Ramini all’interno della quale si è celebrata una serata dal sapore autentico e dedicata a una delle colonne portanti del movimento podistico pistoiese, come quello dei giudici Uisp (Unione Italiana Sport per Tutti). Un gruppo affiatato, silenzioso ma fondamentale, che da anni garantisce con rigore, passione e una professionalità impeccabile il corretto svolgimento di ogni gara sul territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Movimento podistico. Raduno dei giudici Uisp. Senso civico e passione