Motherhood Penalty Chiara Bacilieri | Cerco di far riconoscere ai manager gli ostacoli invisibili e normalizzati che frenano la crescita professionale delle lavoratrici
Diventare madri rende lavorare quasi impossibile colpa del lavoro di cura che grava prevalentemente sulle spalle femminili e di un modello occupazionale pensato per gli uomini. Cambiare però è possibile, come spiega l’esperta. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Scopri altri approfondimenti
Motherhood Penalty, Chiara Bacilieri: «Cerco di far riconoscere ai manager gli ostacoli invisibili e normalizzati che frenano la crescita professionale delle lavoratrici» - Diventare madri rende lavorare quasi impossibile colpa del lavoro di cura che grava prevalentemente sulle spalle femminili e di un modello occupazionale pensato per gli uomini. Segnala vanityfair.it