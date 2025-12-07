Mostre di presepi a Sermoneta
Come è tradizione nel borgo medievale di Sermoneta per tutto il periodo natalizio sono disseminati piccoli e grandi presepi da scovare tra i vicoli, tra le piazzette, tra un palazzo storico e l’altro, in nicchie nascoste.Una divertente caccia a veri e propri tesori realizzati da artigiani e. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
solidarieta’ / eventi a milano sabato 22 e domenica 23 novembre 2025 al convento dei frati cappuccini missionari “aspettando il natale” street food, mostre, concerti, presepi, una ricca sottoscrizione a premi e laboratorio artigianale per bambini
Mostre, presepi e spettacoli. Ecco ’Natale nel Bosco 2025’
Natale a Lanciano: oltre 60 appuntamenti tra concerti, mostre, presepi e mercatini
L'inaugurazione sarà oggi alle 16. Non mancheranno Apres Ski, presepi, mostre e mercatini - facebook.com Vai su Facebook
Ben 55 presepi inediti in mostra - Quattordicesima edizione della mostra dei presepi, realizzata dalla sede di Cremona dell’Associazione Italiana Amici del Presepio. Secondo cremonaoggi.it
Inaugurazione della XXX Mostra dei Presepi e del Presepe in Oltretorrente - L’Associazione Italiana Amici del Presepio – Sede di Parma è lieta di annunciare l’inaugurazione ufficiale della XXX Mostra dei Presepi, in programma domenica 7 dicembre alle ore 16. Segnala gazzettadiparma.it
Dal presepe in ferro riciclato alla Natività sotto la Muraglia: 40 opere in mostra a Bari - Ha aperto le porte sabato 29 novembre SpaccaBari, l'esposizione realizzata dall'omonima associazione al Fortino, attiva fino a fine gennaio. Scrive baritoday.it