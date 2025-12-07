Mosca sposa la linea degli Usa | Sull' Europa stessa visione Meloni nei prossimi giorni incontrerà Zelensky a Roma

Washington cambia rotta, dà l'ennesima spallata all’Europa e Mosca si allinea. La nuova strategia di sicurezza nazionale della presidenza Trump, che parla di rischio «cancellazione della civiltà» per il Vecchio Continente, è «coerente» con la visione del Cremlino e può garantire un «lavoro costruttivo» con gli Usa sulla soluzione ucraina. Quanto affermato dal portavoce di Vladimir Putin,. 🔗 Leggi su Feedpress.me

