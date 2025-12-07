Mosca sposa la linea degli Usa | Sull' Europa stessa visione Meloni nei prossimi giorni incontrerà Zelensky a Roma
Washington cambia rotta, dà l'ennesima spallata all’Europa e Mosca si allinea. La nuova strategia di sicurezza nazionale della presidenza Trump, che parla di rischio «cancellazione della civiltà» per il Vecchio Continente, è «coerente» con la visione del Cremlino e può garantire un «lavoro costruttivo» con gli Usa sulla soluzione ucraina. Quanto affermato dal portavoce di Vladimir Putin,. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Mosca sposa la linea degli Usa: 'Sull'Europa stessa visione' - La nuova strategia di sicurezza nazionale della presidenza Trump, che parla di rischio "cancellazione della civiltà" per il Vecchio Continente, è "coerente" con la visione del Cremlino e può garantire ... Riporta ansa.it
Le sanzioni Usa allarmano Mosca. L’inviato di Putin: soluzione vicina - Un consigliere di Putin è andato negli Stati Uniti a incontrare l’inviato della Casa Bianca, Steve Witkoff. Come scrive ilmessaggero.it
Guerra Usa Iran, vertice Teheran-Mosca: ma Putin scarica gli alleati. «Le relazioni con gli Usa non sono compromesse» - Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi è volato ieri a Mosca con l’intento dichiarato di ottenere un sostegno concreto dopo l’attacco congiunto di ... Secondo ilmessaggero.it