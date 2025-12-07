(Adnkronos) – Mosca parla di “passo positivo” con la nuova Strategia per la sicurezza nazionale Usa affermando che abbandona l'”approccio” delle precedenti Amministrazioni e la descrizione della Russia come “minaccia diretta”. “Lo consideriamo un passo positivo”, ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, in dichiarazioni all’agenzia russa Tass. Il Cremlino, ha aggiunto, sta studiando . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Mosca: “Russia non più definita da Usa minaccia diretta, passo positivo”