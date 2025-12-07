Mosca | non più definiti minaccia da Usa

8.00 Il cambiamento della strategia di sicurezza nazionale degli Usa da parte dell'Amministrazione Trump, in cui la Russia non viene menzionata come "minaccia diretta", è un passo positivo.Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino "Consideriamo questo un passo positivo" ha detto Peskov. "Il messaggio sulle relazioni Russia-Usa inviato da Trump differisce dagli approcci delle amministrazioni precedenti.I messaggi sono in contrasto con gli approcci precedenti. il Cremlino esaminerà più in dettaglio e ne analizzerà le disposizioni". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Anche Trump vede 'buone chance' per un accordo di pace dopo i colloqui in Florida, definiti 'tosti ma molto costruttivi'. L'inviato americano Witkoff già oggi andrà a Mosca per incontrare Putin - facebook.com Vai su Facebook

Mosca sa di essere in un vantaggio militare e strategico ormai definitivo e di avere davanti la possibilità addirittura di aumentare questo gap, anche grazie alla debolezza e alla mancanza di compattezza dell’Occidente Vai su X

Minaccia petrolio: i dazi di Trump a Mosca colpiranno India e Cina, ma avranno effetti devastanti per tutti - Trump è tornato alla Casa Bianca da sei mesi e non è riuscito a mettere fine al conflitto russo- Scrive ilfattoquotidiano.it

La Russia usa la centrale di Zaporizhzhia come minaccia. L'esca per Trump - Mosca, che la occupa dal 2022, la usa per intimidire l’Occidente e puntare ai negoziati con Washington. ilfoglio.it scrive

Salta la moratoria sui missili a medio raggio: cosa c'è dietro l'ultima minaccia di Mosca - La Russia non si considera più vincolata all’autolimitazione sul dispiegamento di missili terrestri a corto e medio raggio, precedentemente adottata in seguito alla dissoluzione del trattato INF ... Come scrive ilgiornale.it

Caccia russi sull’Estonia, la Nato: “Mosca responsabile, cessi subito escalation”. Rutte: “Abbatterli? Dipende dalla minaccia” - Per l’Alleanza Atlantica non ci sono dubbi: “La Russia è pienamente responsabile di queste azioni, che costituiscono un’escalation, rischiano di portare a valutazioni errate e mettono in pericolo vite ... Riporta ilfattoquotidiano.it

Petrolio e gas chiudono in rosso dopo la minaccia delle sanzioni alla Russia da parte di Trump - Il presidente Usa Donald Trump minaccia dazi fino al 100% contro la Russia: Brent e Wti registrano perdite, mentre il gas naturale scende del 2,85% Il petrolio tratta in calo dopo che il presidente ... Segnala milanofinanza.it

Mosca minaccia col "Geran-2": autonomia di 2mila chilometri (ma troppi Stati da attraversare) - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, commentando recentemente l'ennesimo attacco di droni russi, ha affermato che "l'Italia potrebbe essere la prossima". ilgiornale.it scrive