Mosca avverte l’Occidente | Pagherete per i beni sequestrati

La tensione fra Russia e Occidente torna a salire dopo il nuovo avvertimento del Cremlino sul possibile sequestro dei beni russi detenuti all’estero. Il portavoce Dmitrij Peskov ha dichiarato che le conseguenze ricadranno sia sugli Stati che approveranno la misura sia sui singoli individui coinvolti, indicando un livello di responsabilità doppio e diretto. Il caso è esploso mentre alcune capitali occidentali valutano l’utilizzo degli asset congelati per sostenere economicamente l’Ucraina, ma Mosca parla di decisione “pericolosa” per l’intero equilibrio finanziario globale. Rischi per governi e individui. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Mosca avverte l’Occidente: “Pagherete per i beni sequestrati”

