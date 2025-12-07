Morto Martin Parr il fotografo del grottesco a colori

E' morto all'età di 73 anni, a Bristol, Martin Parr, uno dei fotografi documentaristi britannici più affermati e riconosciuti del nostro tempo. Lascia la moglie Susie, la figlia Ellen, la sorella Vivien e il nipote George. Nato a a Epsom, quartiere medio borghese di Londra, nel 1952, Parr ha. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

