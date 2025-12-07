Morto il fotografo Martin Parr grande cronista dall’occhio satirico e dai colori saturi

Bristol, 7 dicembre 2025 – Pochi fotografi hanno saputo cogliere le stranezze, l'umorismo e la malinconia della vita contemporanea con la precisione incisiva di Martin Parr, morto  ieri all'età di 73 anni  nella sua casa di Bristol, in Inghilterra. Cronista visivo della nostra epoca, ha trasformato scene ordinarie di consumismo, turismo di massa e tempo libero in straordinari e spesso grotteschi commentari sociali. "Ci mancherà moltissimo", ha scritto la fondazione che porta il suo nome, annunciandone il decesso e chiedendo il "rispetto della privacy" per la moglie Susie, la figlia Ellen, la sorella Vivien e il nipote George. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

